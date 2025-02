Approvato il bando per i posti al nido

Parte la caccia al posto al nido. Il Comune ha approvato il bando per l’iscrizione ai nidi d’infanzia comunali e ai posti in convenzione nel nido ‘Ceccarini’ per l’anno educativo 2025-2026. Le iscrizioni saranno aperte dal 3 marzo al 22 marzo e potranno essere effettuate solo online, Il bando è rivolto alle famiglie con bambini nati dall’uno gennaio 2023 fino alla data presunta del parto entro il 30 aprile 2025. Le domande di iscrizione dei non residenti saranno prese in considerazione solo dopo aver soddisfatto tutte le richieste pervenute dai residenti. L’accesso ai nidi comunali è riservato ai bambini di età compresa tra dieci mesi e tre anni, mentre per i posti in convenzione presso il nido “Ceccarini”, l’età prevista è compresa tra cinque e nove mesi. Per avere un supporto nella presentazione delle domande: uffici dei Servizi alla persona e alla famiglia 0541 428821.