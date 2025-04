Approvato il bilancio di Cattolica. Due milioni e mezzo di ’tesoretto’

Il bilancio di Cattolica è stato approvato a maggioranza giovedì sera ed ora tra le buone notizie ci sono soprattutto i ben 2 milioni e mezzo di "tesoretto" da investire in numerosi interventi che verranno programmati nelle prossime settimane, ma in primis non solo le manutenzioni anche il settore sociale con sostegni alle famiglie in difficoltà. "E’ un buon risultato di corretta amministrazione – conferma Roberto Franca, consigliere di maggioranza della lista "Idee in Comune" – ora questi fondi, per così dire liberi da altre voci di bilancio, li investiremo".

Nel piano triennale degli investimenti è prevista la manutenzione straordinaria del cimitero con 150mila euro oltre alle manutenzioni di strade e marciapiedi e altri 270mila euro investiti per i dragaggi al porto, oltre alla ricostruzione del tetto dell’ex-bar del Parco della Pace, ora chiamato "Bottega del Parco". Inoltre, sono previsti investimenti anche nella manutenzione straordinaria del ponte mobile pedonale sul fiume Tavollo, circa 300mila euro.

Ma nel bilancio non viene trascurato nemmeno il sostegno sociale per sostenere numerose famiglie in difficolta. "Tra gli interventi – riprende Franca – potremmo pensare all’edilizia popolare, ai contributi nelle scuole per il sostegno ai bambini con disabilità, aumenteremo il fondo per i contributi per la mensa scolastica ed altre voci che andremo ad approfondire in maggioranza".

Un tesoretto su cui la sindaca Franca Foronchi sottolinea: "Siamo un Comune che ha una buona capacità di riscossione dei crediti. Abbiamo ottenuto importanti risultati anche sul recupero dalle evasioni tributarie e dalle sanzioni per violazioni al codice della strada".

lu.pi.