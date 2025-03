Approvato il decreto sui profili docenti

In Consiglio grande e generale è stato approvato il decreto sul profili docenti universitari. "Un provvedimento – spiegano dalla segreteria di Stato all’Istruzione – che rappresenta indubbiamente un traguardo fondamentale nel percorso di consolidamento e crescita dell’ateneo sammarinese, sancendo il compimento del processo normativo che ne disciplina l’organizzazione". "L’approvazione di questo decreto – dice il Segretario Teodoro Lonfernini – segna un punto di svolta per il nostro ateneo e per l’intero sistema formativo sammarinese. Rappresenta la tangibile concretizzazione di un impegno che abbiamo portato avanti con determinazione. In questi anni, il nostro ateneo ha intrapreso un percorso di crescita esponenziale, culminato con il riconoscimento a livello europeo. Ora, con questo atto normativo, si aprono orizzonti ancora più ampi per la formazione di talenti, per la promozione della ricerca e per una sinergia tra l’Università e il nostro territorio".