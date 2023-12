Approvato il piano urbanistico: "Difenderemo le aree verdi"

Punta a preservare le aree verdi soprattutto quelle agricole, e a valorizzare l’esistente il nuovo Piano Urbanistico Generale approvato giovedì sera dal consiglio comunale di Misano che ha così bruciato sui tempi gli altri comuni della provincia. Il nuovo strumento prevede comunque premi per chi riqualifica i propri fabbricati e mira a rigenerare la città. Ne da conferma il sindaco Fabrizio Piccioni: "Il vecchio Prg risale a vent’anni fa, non era più adeguato, era indispensabile averne uno nuovo. Il nostro Piano discende da una legge regionale molto restrittiva in termini di contenimento del consumo del suolo. Il nuovo mira a preservare le aree verdi, soprattutto le agricole, sulle quali non sono previste possibilità di sviluppo". Il piano con le sue caratteristiche prevede comunque diverse possibilità che derivano dal recupero e dal riuso del patrimonio edilizio esistente.

"Chi vorrà riqualificare dal punto di vista sismico ed energetico _ continua Piccioni _ potrà maturare delle premialità che consentiranno di rinnovare il patrimonio complessivo. Ancora più alti sono i premi previsti per le attività produttive, aziendali o alberghiere, che vogliono riqualificare le proprie strutture per offrire nuovi servizi, in particolare nei settori dell’accoglienza, punto forte di Misano, turismo sportivo e per famiglie". E infine:"Abbiamo posto le basi per fare evolvere e riqualificare Misano, conservandone le sue caratteristiche, ora ci attende la fase esecutiva, per dare le gambe al piano".