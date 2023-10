Appuntamento a Misano. Vertice di confronto sulla sicurezza stradale

Sicurezza sulla strada. Domani al Misano world circuit si terrà ’Visone sicurezza’ l’evento che pone al centro l’innovazione per le infrastruttura viarie e ferroviarie rivolto agli addetti dei settori. Vengono coinvolti istituzioni, gestori, progettisti, imprese, partner tecnologici. La giornata si caratterizzerà per gli approfondimenti e e tavole rotonde. Ci sarà la possibilità per gli ingegneri del settore di partecipare ad attività che forniranno anche crediti formativi. Ma soprattutto ci saranno laboratori con materiali e nuove tecnologie, ed anche cupole geodetiche all’interno delle quali si svolgeranno presentazioni sulle novità in ambito sicurezza. Diverse le conferenze con video diffusi nel circuito e non mancherò il convegno che vedrà le istituzioni confrontarci ad una tavola rotonda. Parteciperà tra gli altri Daniela Aprea Italferr-Gruppo Fs italiane.