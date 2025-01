Appuntamento al caffé letterario con ‘Un uomo’ di Oriana Fallaci

Il lunedì è il giorno dei lunatici al Dada Caffè di Misano. E’ qui che Gustavo Cecchini e Paolo Vachino portano "l’arte antica e quotidiana di leggere, di chi si cimenta con la conseguenza più nobile che deriva, appunto, dalla lettura: la scrittura". Il 20 gennaio si terrà il terzo appuntamento del progetto nato dall’idea di Cecchini e Vachino, in "un luogo di flessione più che di riflessione, un luogo in cui piegare più che impiegare il tempo da trascorrere insieme". Il Caffè letterario del 20 gennaio vedrà come protagonista ‘Un uomo’ di Oriana Fallaci. Per partecipare è necessario prenotarsi al numero 333-3281228. Si parte alle 18,30 con l’apertitivo per proseguire alle 19,30 con il dialogo.