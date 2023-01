Appuntamento con i politici Ecco gli orari

A tu per tu con il sindaco. Alcune legislature fa era un appuntamento fisso, un giorno a settimana in cui i cittadini si presentavano davanti al sindaco e uno alla volta presentavano problemi o consigli. Oggi la sindaca Angelini e gli assessori dicono di essere a disposizione della cittadinanza con incontri su appuntamento. "Crediamo fortemente nel dialogo con i cittadini - osserva il primo cittadino -. Le porte di questa amministrazione saranno sempre aperte alla nostra comunità". Oltre al confronto diretto con la cittadinanza attraverso #Riccionepartecipa, il viaggio nei quartieri della giunta ha fatto tappa nella biblioteca di viale Lazio in Paese, i cittadini potranno fissare un appuntamento con i membri della giunta. Gli incontri avranno un tempo limitato, massimo quindici minuti. La sindaca, che detiene anche le deleghe a Turismo, Demanio e Attività economiche, riceverà il pubblico in municipio il venerdì dalle 10 alle 12. La vice Sandra Villa riceve sempre in municipio il giovedì dalle 15 alle 18. Simone Imola riceve sempre in municipio il mercoledì dalle 14 alle 17. Oreste Capocasa incontrerà i cittadini il giovedì dalle 10 alle 12. Christian Andruccioli il mercoledì dalle 14 alle 17. L’assessore Gianluca Garulli il mercoledì dalle 17 alle 19. L’assessore Alessandro Nicolardi riceverà il giovedì dalle 15 alle 17. A non ricevere in municipio sarà l’assessora Marina Zoffoli, che incontrerà i cittadini nella sede di via Flaminia 42, zona San Lorenzo.