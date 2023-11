Apre anche a Rimini: "Le Cinéma Café"

Sabato alle 18 sarà inaugurato Le Cinéma Café, in via Popilia 219, col taglio del nastro dell’assessore Mattia Morolli. E’ la 21a presenza in Italia della catena di Caffetterie dedicate al cinema. la prima a Rimini. Una storia che parte da lontano, dal 1989, quando Marco, il padre del fondatore e manager del brand, Roberto Massarone apriva uno snack bar in un’area di servizio a Fondi, in provincia di Latina.