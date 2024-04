Apre finalmente il parco Macabucco. Berlati: "Taglio del nastro... elettorale"

Sarà inaugurato finalmente il 7 aprile il parco archeologico del Macabucco a Santarcangelo. La nuova area, sorta nel luogo dove sono stati rinvenuti importanti resti di epoca romana (costringendo il Comune a bloccare i lavori di una nuova area residenziale realizzata poi altrove), apre al pubblico dopo i ritardi accumulati dal cantiere. La festa per il Macabucco partirà alle 10 dal Museo storico archeologico per vedere i materiali multimediali dedicati alle fornaci e alle produzioni romane di Santarcangelo. Dal Musas partirà una passeggiata fino al parco, dove ci sarà una festa con aperitivo di benvenuto, ligaza e deejayset. Costato oltre 400mila euro, il parco si estende su un’area di circa 12mila metri quadri. "È un parco urbano e archeologico – osserva la sindaca Alice Parma – che valorizza la storia locale e diventerà ritrovo del quartiere".

Non fa sconti Luigi Berlati (nella foto), il candidato sindaco di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. "Gli attuali amministratori di Santarcaneglo sono presi dallo snervante furore di apparire. Tagli di nastri di qua, tagli di nastrini di là, calorose strette di mano. Ma se vi muovete fuori dai luoghi dell’apparenza ostentata dal potere in carica, troverete buche per strada, marciapiedi sconnessi, sporcizia diffusa. Per non parlare dei prati e dei parchi pubblici, quasi ovunque infestati da erbacce alte e diffusa trascuratezza. Noi ci prodigheremo per rivedere i contratti di gestione delle aree verdi e arrivare a un piano di rivitalizzazione e di buona gestione dei nostri parchi pubblici".