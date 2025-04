Apre il consultorio per gli adolescenti

Ha aperto giovedì in ospedale il nuovo sportello dedicato a ragazzi dai 14 ai 19 anni. Il consultorio – a libero accesso, gratuito e riservato – sarà aperto ogni primo giovedì del mese dalle 14,30 alle 17,30 per affrontare con gli adolescenti temi legati a vita sentimentale, sessualità, contraccezione e prevenzione. Il nuovo consultorio mette a disposizione ginecologi, andrologi, ostetriche, psicologi, assistenti sociali e nutrizionisti. Questa domenica invece, in piazza Ganganelli, ci sarà il gazebo dei nuovi infermieri di famiglia e comunità, che presenteranno il nuovo servizio dalle 10,30 alle 12,30. Per chi vuole, sarà anche l’occasione di usufruire di servizi di assistenza e consulenza sanitaria, prevenzione e screening.