Apre il museo di piazza Balacchi Via libera al dehor della Sangiovesa

La festa e le polemiche. Oggi a Santarcangelo verrà inaugurato il museo a cielo aperto di piazza Balacchi, che custodisce i resti della ’casamatta’ di epoca malatestiana risalente al ’400. Un tesoro prezioso, traccia dell’antica porta San Michele, uno degli accessi alla città in epoca medievale. Alla cerimonia parteciperà anche l’assessore regionale Andrea Corsini (la Regione ha finanziato con 100mila euro i lavori di restauro, costati 400mila euro), e lì si troverà un’agguerrita delegazione di agricoltori ad attenderlo. Chiederanno conto a Corsini del nuovo tracciato della Statale 16, "un’opera devastante che – attacca Ettore Pagliarani, portavoce degli agricoltori– consumerà il 26% del terreno agricolo attualmente coltivato, con tutti i danni del caso. Eppure le associazioni degli agricoltori non stanno facendo nulla per contrastare l’opera". Per questo "l’opposizione è lasciata agli interessati. Stasera chiederemo a Corsini di fermare questa inutile opera".

L’inaugurazione della ’casamatta’ oggi inizierà alle 18, ci saranno anche visite guidate, musica e letture. I tour poi proseguiranno anche domani e domenica. E domani aprirà anche il nuovo dehor della Sangiovesa, realizzato proprio in piazza Balacchi. Il Comune ha rilasciato l’autorizzazione, "Sarà più piccolo rispetto al passato – precisa Cristina Maggioli, titolare della storica osteria – Era inevitabile, con l’apertura della ’casamatta’". Inoltre da quest’anno "niente più pavimentazione in legno e alberi. Ma il nostro sarà un bel dehor – conclude la Maggioli – e l’atmosfera della piazza e l’illuminazione curata e discreta lo renderanno un ambiente magico". Negli scorsi mesi non erano mancate le polemiche della minoranza sui lavori alla ’casamatta’ e la riqualificazione di piazza Balacchi.