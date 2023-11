Apre il parcheggio nell’area Fox: cento posti a ridosso dell’Arco

Cento posti auto in più a ridosso dell’arco d’Augusto, strategici per gestire i flussi di veicoli in arrivo al Palazzo dei congressi in occasione di eventi e convention. Da ieri mattina ha aperto il parcheggio nella cosiddetta area Fox, a cui si accede da via Donato Bramante.

Si tratta di un parcheggio temporaneo in attesa che possa prendere il via il cantiere di un privato (Coop Alleanza 3.0) per la realizzazione di un parcheggio multipiano da 330 posti auto e una struttura commerciale in superficie.

Il parcheggio ha aperto in tempo per la convention che si svolgerà al palas da oggi. Assieme all’area di via Fantoni, anch’essa messa a disposizione dal comune per i mezzi in arrivo al Palas, dovrà limitare i disagi che il flusso dei veicoli indirizzato al palacongressi genererà nella zona centrale di Rimini, soprattutto con la chiusura di via Euterpe. Oggi sarà la prova del nove perché oltre alla convention al palas è l’ultimo giorno di apertura di Ecomondo.