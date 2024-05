Apre il sottopasso sulla Ss16. Parcheggi, il piano per l’estate

Apre il sottopasso ciclabile sulla Statale 16 all’altezza di via della Fiera. Da oggi pedoni e biciclette potranno transitare nella nuova struttura appena conclusa, evitando così di attraversare la Statale al semaforo pedonale che si trova sul lato nord rispetto alla rotonda. Il sottopasso è stato realizzato con delle strutture scatolari per una lunghezza di 16,40 metri, con tre rampe di accesso, due sul lato monte della Ss16 e una sul lato mare, all’altezza della rotatoria tra la Statale 16, via della Fiera e via della Grotta Rossa. Anche ieri gli operai erano al lavoro per smontare le reti di cantiere e pulire l’area. Il semaforo pedonale andrà in pensione, ma non subito. Ancora per qualche giorno rimarrà in funzione, poi per attraversare la Statale si userà solo il sottopasso. Il percorso ciclabile lato mare, al momento già collegato con via della Fiera, verrà terminato definitivamente solo dopo che Hera avrà completato alcuni lavori legati alla rete fognaria, che interessano una parte del parco.

Sul fronte della viabilità, ieri in commissione è stato fatto il punto sui parcheggi che verranno realizzati in città nei prossimi anni. L’assessore Roberta Frisoni ha parlato di 25 milioni di euro di investimenti. Se del parcheggio Tripoli si è parlato a lungo, come anche del potenziamento della sosta nei parcheggi scambiatori lungo il percorso del Metromare, anche a nord – ha sottolineato l’assessore – sono stati fatti diversi interventi. "A Torre Pedrera è stata realizzata la nuova area di sosta del Lavatoio, a Viserba è stata implementato con 100 posti il parcheggio vicino al nuovo sottopasso pedonale". Tornando al grande cantiere di piazza Marvelli in partenza la prossima settimana: poco distante, davanti a piazzale Kennedy, verrà potenziata l’area di sosta con circa 80 nuovi posti. I lavori sono già stati finanziati.