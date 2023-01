Apre la Biblioteca della Resistenza

Uno spettacolo per non dimenticare e l’inaugurazione della Biblioteca della Resistenza. Così si celebra a Verucchio il Giorno della Memoria. Per gli studenti ecco lo spettacolo Smemorati, scritto e interpretato da Marco Giulio Magnani - regia di Antonio Avanzolini - già in scena al teatro Pazzini e domani protagonista all’istituto comprensivo di Villa Verucchio. Domenica invece (alle 16) verrà inaugurata la ’Biblioteca della Resistenza’ che Anpi - l’associazione dei partigiani - ha realizzato in collaborazione con il Comune nella sala arancione del centro civico. Nello spazio si potranno ottenere libri in prestito, consultare volumi, organizzare momenti di lettura a tema e tesserarsi alla locale sezione Anpi ’Alberto Brigi’. "È un’opportunità che vogliamo dare alla comunità e alle nuove generazioni – dice la sindaca Stefania Sabba – perché, come scrisse Anna Frank, quel che è accaduto non può essere cancellato, ma si può impedire che accada di nuovo".