Apre La Finca con vista sul porto

Un nuovo locale a due passi dal porto canale, in via Cortemaggiore. È La Finca, locale che abbina cocktail e cucina. All’inaugurazione che si è svolta giovedì sera erano preseti in tanti. A dare vita al progetto sono quattro ragazzi: Davide e Daniele Pacini, già gestori del ristorante Santa Lucia poco distante, Jonathan Grassi e Filippo Migani. "La Finca – spiegano i quattro giovani imprenditori – vuole diventare una sorta di luogo del cuore per i riccionesi e non solo. Una piccola casa nella quale rifugiarsi in cerca di relax e buona compagnia: uno spazio caldo e avvolgente dove sperimentare nuovi abbinamenti, godendosi un’esperienza immersiva resa possibile grazie all’attenzione per i dettagli".