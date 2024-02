Apre l’auto e trova due sconosciuti. Chiama i vigili e finisce in rissa

Al posto di blocco aggredisce e tenta di mordere gli agenti della polizia locale di Rimini. In manette è finito un transessuale peruviano di 33 anni. Notte movimentata quella di ieri a Miramare. Attorno alle 3, l’attenzione di una pattuglia dei vigili, impegnata come ogni fine settimana nei controlli del tasso alcolemico degli automobilisti, è stata attirata all’altezza di viale Principe di Piemonte dal conducente di una Punto. L’uomo si è avvicinato agli agenti chiedendo il loro aiuto: poco prima, andando ad aprire la sua macchina parcheggiata in strada, aveva trovato due persone sconosciute – entrambi transessuali di origine sudamericana – sedute sul sedile posteriore, salite a bordo senza chiedergli il permesso. Spaventato dalla presenza di quei passeggeri indesiderati, che non volevano assolutamente saperne di scendere dalla Punto e pretendevano a tutti i costi di rimanere lì, l’automobilista ha pensato bene di chiedere l’aiuto della prima pattuglia in cui si è imbattuto.

I vigili hanno fatto accostare l’auto e hanno chiesto alla coppia di stranieri di scendere per l’identificazione. Il primo ha accettato di buon grado mostrando alla pattuglia il passaporto, mentre il secondo – alla richiesta dei documenti - ha dato in escandescenza. Come un ossesso, ha incominciato a gridare di essere un cittadino italiano, a scagliare insulti contro gli operatori della squadra giudiziaria della polizia locale, rifiutandosi di consegnare la carta di identità. Ormai completamente su di giri, forse anche a causa di qualche bicchiere di troppo, ha spintonato un vigile, facendolo quasi cadere a terra, poi se l’è presa con altri due agenti accorsi in aiuto del collega, tempestandoli di pugni, calci e spintoni e tentando persino di mordere uno di loro al braccio.

Ne è nato un vero e proprio parapiglia con le divise che hanno faticato non poco a immobilizzare lo scalmanato, che per tutto il tempo ha continuato a scalciare e dimenarsi nel tentativo di sfuggire all’arresto. Dopo diversi minuti di concitazione, non senza difficoltà, i vigili sono infine riusciti a immobilizzare il 33enne, che è stato dichiarato in arresto per resistenza e violenza contro pubblico ufficiale.

Ieri mattina lo straniero è stato accompagnato in tribunale a Rimini per essere sottoposto al processo per direttissima. Su richiesta della difesa l’udienza è stata rinviata al 13 marzo.