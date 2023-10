Apre l’Eurospar, superato il test traffico

È stata un’inaugurazione con tantissime persone presenti, quella del nuovo supermercato Eurospar di Santarcangelo, ieri mattina. La struttura, aperta al posto dell’ex stabilimento Paglierani, è stata inaugurata alla presenza della sindaca Alice Parma e dell’assessore alla pianificazione urbanistica, Filippo Sacchetti. Insieme a loro don Giuseppe Bilancioni di San Michele Arcangelo, per la benedizione al negozio, autorità locali, l’azienda Aspiag Service e i proprietari dell’area. L’inaugurazione è stata anche l’occasione per testare il traffico nell’area e gli amministratori rassicurano i cittadini: "Il traffico gira bene in entrata e in uscita, sulla via Emilia e all’interno del comparto. Quella dell’inaugurazione è stata una bella prova e nonostante i grandi numeri di presenze la viabilità ha funzionato bene". Il direttore di Aspiag Service Emilia Romagna, Alessandro Urban spiega: "Quello che abbiamo aperto è un supermercato che abbiamo fortemente cercato e voluto, basti ricordare che il contratto da cui è partita l’operazione risale al 2017". Il nuovo Eurospar di Santarcangelo conta 1.500 mq di vendita, 39 persone dello staff, reparti di freschi e gastronomia, oltre a quello specializzato in pane e pizze con forno dedicato. Un’attenzione particolare sarà data ai prodotti locali. "Ci troviamo di fronte al risultato di un’operazione urbanistica che ben incarna i principi cardine della pianificazione del territorio – affermano la sindaca Parma e l’assessore Sacchetti – È un progetto di trasformazione urbana che costruisce sul costruito e dà nuova vita e nuove funzioni a edifici dismessi da decenni. Accanto al supermercato, la comunità avrà importanti dotazioni pubbliche in termini di parcheggi, strade e piste ciclabili".

Il supermercato sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 e la domenica dalle 8.30 alle 20. "Stiamo parlando del luogo dove la Paglierani, industria metalmeccanica costruttrice di macchinari per riempire sacchi, ha raccolto successi per oltre 20 anni – commenta Sergio Antolini, proprietario dell’area – Sono questi luoghi che hanno dato lavoro a tante famiglie del circondario, sempre nel pieno rispetto dell’ambiente e della sicurezza sul lavoro. È fantastico vedere come questa nuova destinazione sia stata completata in soli dieci mesi. Un luogo che è stato parte dell’economia di Santarcangelo e continuerà a esserlo".

Rita Celli