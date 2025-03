Apre lo sportello per aiutare le persone sole

Un punto di riferimento per chi si sente solo, un aiuto per chi ha bisogno di orientarsi tra i servizi di sostegno disponibili. A questo scopo nasce RiminiOnLife, il nuovo sportello telefonico di ascolto e informazione, pensato per contrastare il ritiro e l’isolamento sociale. Il servizio è stato attivato dal Comune di Rimini in collaborazione con l’Università di Bologna e l’Ausl della Romagna, e si inserisce in un progetto più ampio che mira a creare una rete di supporto per le persone in difficoltà, favorendo così l’accesso ai servizi offerti sia dagli enti pubblici sia dal mondo del terzo settore.

Il nuovo sportello RiminiOnLife è raggiungibile al numero 333 1301341, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, e il lunedì e mercoledì anche nel pomeriggio, dalle 14 alle 16. Al di fuori di questi orari, è comunque possibile inviare un messaggio tramite SMS, WhatsApp o Telegram e ricevere una risposta entro le 24 ore lavorative. Accanto allo sportello telefonico, è stata lanciata anche una piattaforma digitale dedicata (www.riminionlife.it), che offre una panoramica dei servizi di assistenza disponibili.