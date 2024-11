"Aprirò il concerto di Laura"

"Ho ascoltato la tua musica e la tua voce, e mi piacciono tantissimo. Per questo vorrei invitarti ad aprire il mio concerto a Pesaro il 23 novembre. Ci stai?". Un videomessaggio semplice e diretto, la gioia infinita di Federico Baroni. Così Laura Pausini, la regina del pop internazionale, ha chiesto al cantautore riminese di aprire il suo live in programma all’Arena di Pesaro.

Il videomessaggio è apparso sul profilo Instagram di Federico e ha già migliaia di visualizzazioni. Dopo il successo riscontrato con il nuovo album ‘Blackout’ che ha catapultato Baroni in un sound diverso, tra funky e sfumature r&b, Federico ha sorpreso tutti in questi mesi con flashmob e live in giro per l’Italia. Ora questa bella occasione, che non si lascerà sfuggire. "Il team della Pausini seleziona per il nuovo tour degli artisti locali per aprire ogni tappa d’Italia _ racconta Baroni _ E’ stato del tutto inaspettato".

E’ felice?

"Super felice. Non ho mai avuto modo di fare tante cose a ‘casa’ mia. Essere su quel palco, a fianco di un’altra artista romagnola, sarà bello. Sono felice di conoscere Laura, e che possa ascoltarmi. Magari potrà nascere qualche collaborazione".

Che cosa presenterà nella tappa di Pesaro?

"Qualcosa di inedito. Sicuramente presenterò un nuovo brano, che ho preparato durante la mia esperienza negli Stati Uniti di qualche mese fa".

Dov’è stato?

"Sono stato un mese sulla West coast, proprio per cercare nuove influenze e energie, ispirazioni. Per staccare. E’ stato un nuovo percorso di scrittura e ricerca. Un progetto più profondo e di cui vado ancora più fiero. Sono nate tematiche importanti che parlano di vita, viaggi, di sogni e riflessioni su quello che sono ora e su quello che vorrei essere".

Chi porterà a Pesaro?

"Sul palco sarò da solo. Ma accanto a me ci saranno il mio team, gli amici di sempre e sicuramente la mia famiglia, i miei genitori, che stanno impazzendo. Dopo tutti questi anni di gavetta e sacrifici, poter arrivare fino a quel palco con la Pausini, è qualcosa di importante".

Nuovi progetti?

"Un nuovo brano che uscirà nelle prossime settimane. Lo sto presentando con piccoli spoiler e video sui social. E poi nei prossimi mesi usciranno nuovi singoli e poi un nuovo disco. Sto scrivendo tantissimo, ho tante cose da dire".

Il suo più grande sogno?

"Tanti sogni li ho già realizzati. Ma tra tutti, quello di arrivare a tante persone, portare la mia musica sui palcoscenici di tutta Italia. Bisogna sempre credere nei propri sogni e non mollare mai. Le cose arrivano quando meno te l’aspetti".

Rita Celli