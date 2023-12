Aprono le attrazioni e parte la volata verso il Natale

Tanta gente in piazza in Roosevelt per assistere, sabato scorso, al taglio del nastro del Magico Igloo e di "Bagnino Natale", attrazione del Natale di Cattolica, nata da un’idea del consorzio dei bagnini di Cattolica, "Le spiagge di Cattolica", realizzata in sinergia con l’ amministrazione comunale, e che ha già attirato l’attenzione dei media nazionali. Dopo l’inaugurazione dell’Igloo, una struttura geodetica di 27metri quadrati, ha acceso i motori anche la Ruota panoramica. Poi la passeggiata di tutti i presenti è proseguita fino a via Mancini e via Bovio per aprire ufficialmente le porte delle casette gourmet del "Bosco ghiacciato". E, lungo il blue carpet di velluto blu, che traccia il percorso del Natale di Cattolica, si è fatto poi tappa alla "Regina on Ice", la pista di pattinaggio sul ghiaccio e infine alla piazza del Tramonto dove è spuntata la Luna del progetto delle Sette Lune che collega i comuni della Romagna, all’insegna del concept ideato da Claudio Cecchetto. Dunque è partito il conto alla rovescia per le festività natalizie che vedranno a Cattolica anche la festa in piazza Roosevelt per Capodanno.