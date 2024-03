Aprono le iscrizioni agli asili nido comunali di Santarcangelo

Aprono lunedì le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali per l’anno educativo 2024/25, riservate a bambini e bambine nati dal 1° gennaio 2022 al 31 gennaio 2024. Le domande di nuova iscrizione devono essere presentate online su https://santarcangelo.ecivis.it fino al 5 maggio, mentre i genitori di bambini già iscritti all’anno educativo 2023/24 possono riconfermare l’iscrizione anche per il prossimo anno inviando una comunicazione all’ufficio Scuola entro il mese di marzo. La graduatoria sarà elaborata dando la precedenza ai residenti nel Comune di Santarcangelo, poi a quelli nei Comuni dell’Unione Valmarecchia e, in ultimo, ai residenti in altri Comuni. A Santarcangelo sono due i nidi comunali: il Rosaspina di via Carlo Alberto Dalla Chiesa 1 e il nido Mongolfiera in via Guido Rossa 2, in via provvisoria presso la scuola Sacra Famiglia.