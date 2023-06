Aprono una nuova edicola "Viserbella ne ha bisogno"

L’informazione è un bene prezioso. "E poi: vuoi mettere sfogliare i giornali sotto l’ombrellone?". Sara Bugli e il marito Luca Montanari Prandi ci hanno creduto dall’inizio, e la scommessa "per ora è vinta". Tanti residenti e turisti si fermano a comprare i quotidiani e le riviste alla Tabaccheria edicola 60, sul lungomare di Viserbella, dove da un mese Sara e Luca hanno cominciato a vendere i giornali.

"È stato uno dei primi servizi a cui abbiamo pensato – raccontano – fin da quando abbiamo preso in gestione la tabaccheria lo scorso anno". Entrambi facevano tutt’altro nella vita, prima di rilevare l’attività dallo storico titolare, Marzio Zannoni, andato in pensione dopo una trentina d’anni. La loro gestione è iniziata nell’ottobre 2022. "Da subito ci siamo detti: perché non vendiamo anche i giornali? Qui a Viserbella esiste soltanto un’altra edicola, ma nel centro della frazione non c’era nulla. Così abbiamo deciso di offrire un servizio in più, pensando sia ai residenti, sia ai turisti che vengono in vacanza a Viserbella". Detto e fatto: la coppia ha avviato le pratiche per ottenere la licenza per la vendita dei giornali "e da un mese esatto siamo anche edicola. Abbiamo iniziato l’8 maggio, e fin qui la decisione si è rivelata più che azzeccata... La gente di Viserbella apprezza molto, e anche i turisti sono contenti".

Sembrava una scommessa azzardata, la loro. "Chiaro: soltanto con l’edicola, oggi, si fa fatica. Ma abbinando la vendita dei giornali all’attività di tabaccheria, ci siamo resi conto che è assolutamente sostenibile. Soprattutto diamo un servizio che molte persone ancora desiderano e chiedono. Anche se è vero che l’informazione corre sempre più sul digitale, tantissimi vogliono ancora leggere le notizie su carta, sfogliare i giornali". Per il momento l’attività di edicola "è stagionale, abbiamo l’autorizzazione fino alla metà di settembre – concludono Luca e Sara – Però a noi piacerebbe andare avanti anche dopo l’estate e diventare un’edicola annuale. Anche se a Viserbella, da quando è entrata in vigore la nuova Zona a traffico limitato sul lungomare, inevitabilmente c’è un po’ meno passaggio".

Manuel Spadazzi