"Aquabell è strategico per il nostro turismo"

Sos per l’ex parco acquatico Aquabell. Lo lancia il principale gruppo di opposizione consiliare,Lbs. Che parte da una considerazione: quell’enorme area di 75mila quadrati è strategica per l’intera zona turistica nord del territorio. "L’intervento di riqualificazione di cui l’area Aquabell ha assoluta necessità e urgenza non è, infatti, solo un questione privata dell’imprenditore interessato (che l’ha acquisita all’asta alcuni anni fa, ndr) , ma una questione di qualità urbana e ambientale, valorizzazione e diversificazione dell’offerta turistica che riguarda l’intera città".

La lista civica premette che "in modo assoluto va rispettata l’autonomia imprenditoriale e della proprietà privata". Ma chiama in causa, dato il rilievo della partita, l’amministrazione comunale: "Diventa decisivo l’insieme di strumenti (soluzioni urbanistiche, convenzioni e rapporti pubblico-privato, fund investment, marketing territoriale, etc.) che l’amministrazione comunale è in grado di allestire ai fini di sollecitare e supportare l’intervento privato".

Lbs ricostruisce le vicende del glorioso parco, inaugurato dall’allora coppia fissa Martina Colombari - Alberto Tomba, che nelle sue estati più felici ospitò anche un’edizione di Bellezze al Bagno, fortunato programma estivo di Fininvest (poi Mediaset). "Durante il primo mandato di Ceccarelli (2009-2014) ci fu un accordo fra il Comune e la famiglia Foschi, ai tempi proprietaria di Aquabell che prevedeva, a fronte, in particolare, della cessione al Comune del PalaVeleno, una nuova urbanizzazione ai fini del rilancio di quell’area strategica. Si ebbe notizia di un progetto di villaggio residenziale con annessi spazi turistico-ricettivi, commerciali e sportivi che una grande impresa tedesca, individuata dalla famiglia Foschi era interessata a realizzare investendo ben sette milioni di euro".

"Come è noto, secondo responsabilità rimpallatesi fra le due parti dell’accordo, le cose non sono andate in tal modo e si è proceduto a varie aste giudiziarie prima che fosse un imprenditore locale, con attività turistica quasi limitrofa, ad aggiudicarsi Aquabell e la sua superficie di 75.000 metri quadri.

Risolto senza esito, e con estrema conflittualità, questo tentativo di rapporto pubblico-privato (sarà la magistratura a giudicare per colpa di chi) e considerata la vicinanza fra le strutture, ci si aspettava una progettualità sollecita ed un intervento in tempi brevi. Pur con l’attenuante del Covid e delle incertezze della situazione economica complessiva, ci si può legittimamente domandare come le cose si siano sviluppate da allora?" Poco o niente. di qui la richiesta al Comune di ’battere un colpo’. Nel frattempo è arrivato il via libera recente a 50 nuove villette e appartamenti nelle vicinzanze.