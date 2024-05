Aquafan e Cocoricò si tingono di rosa

Una città rosa, nel vero senso della parola, in attesa dell’arrivo della carovana del Giro d’Italia. Nella serata scorsa c’è stata la prima illuminazione in rosa della città a cui hanno partecipato anche i privati. I luoghi pubblici colorati di rosa dalle 20 alle 3 del mattino sono stati viale Ceccarini, la fontana del Bosco della pioggia, i giochi d’acqua che da piazzale Roma accompagnano la passeggiata fino al porto, le facciate di Villa Mussolini, Villa Lodi Fè e Villa Franceschi, in rosa anche il Palazzo del Turismo e il Palazzo dei congressi. Nella zona più a nord la suggestiva fontana del lungomare Goethe. Anche le strade si sono illuminate di rosa, nelle rotonde di viale Da Verrazzano e sulla statale Adriatica vicino dell’ospedale. L’invito dell’assessore al Turismo Mattia Guidi ad accogliere il Giro illuminando di rosa imprese e attività è stato accolto da diversi privati. Si illumineranno il più grande scivolo di Aquafan, l’M280, visibile interamente dall’autostrada e dal casello di Riccione, la piramide della discoteca Cocoricò accesa dal 13 maggio fino al 17, il ristorante Mammamia, il Grand Hotel e tanti altri tra cui l’hotel Corallo che illuminerà le palme a bordo piscina e all’esterno. Altri edifici si stanno attivando per illuminare di rosa le proprie facciate. "È un grande orgoglio vedere come tanti imprenditori e tante realtà private si siano uniti al Comune in questa grande accensione rosa" dice l’assessore. La carovana del Giro d’Italia sta per arrivare in città e le strutture ricettive si stanno organizzando per accogliere oltre agli atleti anche gli addetti ai lavori, gli appassionati e i tifosi per un weekend tutto dedicato alla gara. Saranno mille le persone della carovana che giungeranno a Riccione e pernotteranno da giovedì a venerdì in 19 hotel a tre e quattro stelle in vista della partenza della 13esima tappa Riccione-Cento.