Aquafan punta sul talent per trovare ballerini e performer

Tutti in fila ai cancelli di Aquafan. Il parco riccionese organizza un vero e proprio talent per scoprire giovani ballerini pronti a mettersi in luce davanti a migliaia di ragazzi. "Aquafan alla ricerca di nuovi talenti", recita la nota della direzione del parco. A valutarli ci sarà anche la regista Elena Ronchetti. Al parco riccionese è partita la ricerca dei ragazzi e delle ragazze per comporre il cast artistico per la prossima estate, per l’apertura attesa il primo giorno di giugno. Le audizioni per scovare ballerini e performer sono fissate sabato 13 aprile. Si partirà alle 10 del mattino nell’Oltremare theatre di viale Ascoli Piceno. Nel contratto non verrà fornito alloggio, dunque l’annuncio di Aquafan è per giovani residenti o che possono contare su un alloggio in città o nelle vicinanze. "E’ richiesta versatilità nei diversi stili di danza jazz funk e modern e grande espressività. Ulteriori capacità artistiche saranno tenute in considerazione".

Il giorno dell’audizione i ballerini dovranno presentarsi alle 9 del mattino e rendersi disponibili fino alle 17,30. "E’ consigliato indossare un abbigliamento idoneo che metta in risalto la propria fisicità e presenza scenica". Il parco aprirà il primo giorno di giugno, ma il contratto per i ballerini che passeranno le selezioni, partirà dal primo giorno di luglio (con disponibilità già dal 25 giugno) finendo il 31 agosto. La candidatura va inviata all’indirizzo castingaqf@gmail.com con allegato il curriculum artistico, uno showreel con link a Youtube e due foto, una figura intera e un primo piano. Il materiale va inviato entro il 7 aprile. "E’ importante indicare nella mail: nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico, domicilio ed eventuale appoggio nelle vicinanze". Non è noto, invece, il numero dei ballerini che verranno assunti.

a.ol.