Aquafan sull’onda della musica Alfa apre l’estate dei concerti

Con Alfa la musica è tornata sul palco della piscina onde di Aquafan. "Eccomi Riccione. E’ bello essere qui. Sono onorato di essere il primo artista del festival Maxibon Music Wave. Si prospetta un’estate bellissimissima – ha detto ieri pomeriggio il giovane cantuatore genovese –. Saremo in viaggio tutta l’estate con il ‘Tra le nuvole tour’. Grazie Aquafan, ci vediamo presto". I prossimi appuntamenti con il festival vedranno altri artisti di grande rilievo, come Clara il 18 luglio, Will il 25 luglio, i The Kolors l’1 agosto, Shade l’8 luglio, Random il 15 agosto e Matteo Romano il 22 agosto. Il parco per tutta l’estate sarà aperto dalle 10 alle 23.30 e ha siglato nuovamente la collaborazione con Radio Deejay. A condurre le trasmissioni saranno Rudy Zerbi, Andrea e Michele e Gianluca Gazzoli.