Aquafan, un’estate di grandi concerti

Sarà un estate di divertimento per tutti i gusti. Ma anche di grandi personaggi all’Aquafan di Riccione. Il conto alla rovescia è iniziato: sabato 1 giugno si inaugura la stagione, mentre venerdì 14 si terrà la festa di fine anno scolastico. Non mancheranno i concerti con Leo Gassmann, Rosa Chemical e altre grandi voci. "Riparte una nuova stagione di Aquafan, l’ultimo dei nostri parchi divertimento in Riviera ad aprire in questo 2024 – spiega Patrizia Leardini, direttrice di Costa Edutainment –. Quello che questo parco offre al pubblico non è solo divertimento e scivoli ma molto di più. Siamo un luogo di tendenza, uno spazio amato e ricercato da brand e talent, creator. Sul nostro palco nella piscina onde abbiamo consolidato uno dei festival musicali più particolari della Riviera, dove il pubblico si diverte in costume e balla in acqua e gli ospiti non vedono l’ora di presentare album, singoli, novità. Aquafan è il luogo dove gli artisti nascono e crescono, una splendida vetrina dell’estate italiana". We are the wave è il titolo di stagione, ovvero ’noi siamo l’onda’. L’onda delle tendenze e del divertimento, prima di tutto. Tra l’altro Aquafan è da sempre un brand sensibile e attento alle dinamiche dei linguaggi delle nuove generazioni. La natura che ospita il divertimento. Le attrazioni più famose, come l’M280, il Kamikaze, l’Extrime river o lo Speedriul, per un totale di 3 chilometri di scivoli, sono incastonati in un’oasi verde di 9 ettari. Oltre alle storiche attrazioni non mancano quelle per chi cerca una scarica di adrenalina in più, tra questi lo Surfing Hill, Twist e StrizzaCool o il Black Hole. Tre sono invece le aree riservate ai più piccoli: Arca Beach, Piscina dell’Elefante e Antarctic Baby Beach.

Gli eventi animeranno la stagione dal primo all’ultimo giorno. Si parte a tutto gas con l’apertura il primo giugno, poi la festa di fine anno scolastico per gli studenti delle scuole superiori e delle medie, ma anche per insegnanti e professori, è prevista una tariffa special per quella giornata: chi è nato tra il 2005 e il 2013, e per tutti I docenti, l’ingresso sarà a 16 euro. Tra gli appuntamenti più amati ci sono quelli del festival ’Music wave’ alla Piscina Onde, luogo simbolo del parco, dove sono attesi artisti nazionali del calibro di Shade (9 Luglio), Alex Wyse (16 Luglio), Leo Gassmann (23 Luglio), Rosa Chemical (30 Luglio), Stunt Pilots (6 Agosto), Cricca (13 Agosto) e Il Tre (20 agosto). Tutti gli appuntamenti del festival, firmato Maxibon, saranno compresi nel biglietto d’ingresso. Ma non solo, Aquafan ospita anche le festa più lunghe del mondo. Tornano e raddoppiano le giornate no stop del parco saranno quattro con apertura dalle 10 alle 23. Questi saranno l’ 11 e il 25 luglio, l’8 e i 22 agosto. Tutte le attrazioni saranno aperte no stop fino a notte, alle 18.30 è in programma uno special dj set con anche il doccia party più grande del mondo. E poi alle 19.30 le tappe di Webboh Fan con creator e artisti a sorpresa, sul palco della Walky Cup. Aquafan, anche per questa stagione, rinnova la storica collaborazione con Radio Deejay, capitanata da Linus, farà tappa nuovamente negli studios del parco. Diversi personaggi trasmetteranno in diretta dal parco. A luglio e agosto torna anche la nuova squadra di Aquadancers, selezionati nei casting di metà aprile. I ballerini più amati dell’estate italiana, insieme allo showman Franky Chiappinelli (per la regia di Elena Ronchetti), coinvolgeranno il pubblico in animazioni diffuse in varie parti del parco, insieme a tanti appuntamenti degli sponsor. Il programma completo su aquafan.it e sui social in costante crescita di follower.