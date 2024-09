Aquila, lo chef che spicca il volo: "Pubblico un nuovo libro di ricette"

Chef Francesco Aquila si racconta. Il cuoco bellariese, vincitore di Masterchef 2021, oggi seguito dal team di Capital Innova, divide la sua vita tra l’insegnamento, la conduzione di programmi televisivi come ‘Il volo dell’Aquila’ e ‘L’Italia a morsi al ristorante’ e la creazione di contenuti sui social. Ma non solo. Dopo il successo di ‘My way – Zio Bricco che ricette!’ è in programma per il prossimo aprile l’uscita del suo secondo libro.

A tre anni dalla vittoria di Masterchef si sente realizzato?

"Sicuramente ancora no. La strada è molto lunga. È fondamentale cercare obiettivi sempre più alti".

Dopo quell’edizione è diventato molto popolare, raggiungendo più di 300mila follower sui social. Come gestisce questo aspetto?

"Creare contenuti online diventa un lavoro vero e proprio. Penso che in questo modo posso farmi conoscere sempre più dai giovani".

Perché secondo lei la cucina è diventata così ‘pop’?

"Cucinare accomuna qualsiasi tipo di popolazione. È integrazione allo stato puro, conoscenza, informazione e crescita personale".

Ora quali sfide la accompagnano?

"Sto scrivendo un nuovo libro che spero possa uscire in primavera. Stiamo inoltre studiando un nuovo format televisivo culinario e sto continuando con i ragazzi l’insegnamento a scuola".

Come è nata la sua carriera?

"Avevo 14 anni e facevo il commis di sala. Lucidavo le tazze, le posate e guardavo solamente la sala. Non c’erano né telefoni né distrazioni. Così si faceva la gavetta, partendo dal basso. Piano piano poi scali le gerarchie di questo lavoro".

C’è stato un mentore o una motivazione speciale che ha avuto un impatto significativo sulla sua carriera?

"I vari maître con cui ho lavorato sono stati un esempio. La motivazione più forte però è partita da dentro me. Non volevo essere più un numero".

Molti giovani aspiranti chef guardano lei come modello. Qual è il consiglio più importante che darebbe?

"Bisogna partire dalle basi. Perché se non hai radici ben salde prima o poi cadi. È importante continuare sempre a studiare". Bellaria e la Romagna le appartengono anche se le sue origini sono pugliesi. Quanto questi territori sono presenti nei suoi piatti?

"Una combo perfetta. In pochi posti si mangia bene come in queste due regioni. Mi piace molto rivisitare le ricette, creare delle fusioni tra le due culture culinarie".

Ad esempio?

"Si può rivisitare il passatello, abbinandolo alle cime di rapa, ai pomodori secchi e ai cardoncelli. Oppure sono fantastici anche gli gnocchi ripieni di sugo di cardoncelli arrostiti in padella e serviti poi con stracciatella e bottarga".

Oggi viviamo nel mondo del ‘fast’. Può condividere una ricetta veloce per i nostri lettori?

"Un’insalatina calza a pennello. Prendiamo delle zucchine crude marinate e dei cetrioli crudi. Poi facciamo un cous cous e versiamo su questo dell’acqua bollente aromatizzata. Aggiungiamo due alici del Mar Cantabrico tagliate a julienne, due capperi, due foglie di basilico e i giochi sono fatti".

Aldo Di Tommaso