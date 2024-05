Arbitra nel mirino: "Pesanti insulti sessisti da tifosi e calciatori". La squadra finisce nei guai

Dagli spalti i tifosi le hanno urlato di tutto. Cori e insulti sessisti. Frasi come Sei una pornostar e altre (ancora più offensive) durante la gara. È successo davvero di tutto sabato scorso nella partita, valevole per i playoff del campionato di Terza categoria, tra le squadre di calcio della Polisportiva Fontanelle di Riccione e l’Asd Latino di Rimini. Nel mirino dei tifosi e anche dei giocatori del Latino è finito l’arbitro Elisa Donelli, 48 anni, una lunga esperienza sui campi di calcio come direttrice di gara, bersagliata "da insulti sessisti, osceni e volgari", come riporta nel suo provvedimento il giudice sportivo, l’avvocato Maria Luisa Trippitelli. Che, sulla base del referto dell’arbitra, ha usato la mano pesante contro l’Asd Latino. Il giudice ha fatto una multa di 500 euro alla società di Rivazzurra perché "i suoi tifosi, per l’intera durata dell’incontro, hanno incessantemente insultato il direttore di gara con espressioni e offese oscene, sessiste e volgari, e nei tempi supplementari hanno aggiunto agli insulti anche canzoncine dai contenuti scurrili e fortemente sessisti".

Non solo: il giudice ha anche disposto che la squadra di Rivazzurra "giochi a porte chiuse le prime tre gare casalinghe del prossimo campionato", e ha squalificato per 3 giornate Andrea Delpiano, presidente e giocatore dell’Asd Latino, e per 2 un altro giocatore. La colpa di Delpiano, come si legge nel provvedimento, è stata quella di "essere entrato in campo dopo l’espulsione di un compagno, per insultare l’arbitro con espressioni pesantemente ingiuriose". E quando la Donelli ha estratto il cartellino rosso anche per Dalpiano, lui "ha reagito con espressioni blasfeme" contro l’arbitro. Due giornate di squalifica per Nicolò Cesari perché "dopo aver subito un fallo reagiva con la manata al viso dell’avversario e, alla notifica dell’espulsione, insultava il direttore di gara e lo colpiva alla spalla sinistra".

Per la cronaca: la partita è finita 2 a 1 per la Polisportiva Fontanelle (si giocava sul campo di San Clemente), l’Asd Latino è stato eliminato dai playoff. Nessun commento sulle offese ricevute da tifosi e giocatori dell’Asd Latino da parte di Elisa Donelli – senza l’autorizzazione gli arbitri non possono parlare – che era già stata vittima di violenze e offese sessiste. Nel 2015, durante una partita di calcio giovanile tra le squadre Romanengo e Sabbioni, in provincia di Cremona, l’arbitra era stata offesa e presa a schiaffi da un allenatore.