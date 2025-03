Arbitri insultati, la condanna della sindaca

"Ancora una volta sono costretta a prendere le distanze dal comportamento di alcuni tifosi delle squadre della mia città". Con queste parole la sindaca di Cattolica, Franca Foronchi, interviene con fermezza sugli incresciosi episodi verificatisi durante due partite di calcio lo scorso fine settimana, che hanno visto come vittime due direttori di gara, bersaglio di insulti sessisti e omofobi da parte di alcuni tifosi. Nel primo caso, durante la partita di Seconda categoria tra Superga 63 dilettantistica e Real Montefeltro, l’arbitra Elisa Donelli è stata oggetto di ripetuti insulti dagli spalti, tra cui frasi discriminatorie come "vai a casa a far da mangiare, cosa fai qui". Nel secondo episodio, avvenuto nel campionato under15 tra Città di Cattolica fc e Rivazzurra calcio, un giovane arbitro e il suo tutor sono stati minacciati e insultati per l’intero secondo tempo della gara. "Mi scuso con gli arbitri delle partite che sono stati oggetto di insulti e minacce ripetute più volte, ricchi di oscenità, espressioni omofobe e irrispettose della dignità personale", prosegue la sindaca Foronchi, esprimendo la massima solidarietà alle vittime degli attacchi e condannando con decisione quanto accaduto.

"Mi chiedo quale sia l’educazione che viene data ai giovani ragazzi da questi genitori. La riflessione da fare è profonda, sono convinta che le istituzioni scolastiche e pubbliche niente possano se non c’è un esempio che parte da coloro che vivono vicino a questi giovani. Lo sport serve soprattutto a crescere e ad educare, a risollevarsi dalle sconfitte e a dare il giusto valore alle vicende che permeano la vita di ognuno di noi". La sindaca plaude alla decisione della società sportiva (Città di Cattolica fc) di prendere le distanze da questi atteggiamenti e ribadisce il suo appello ai genitori: "Chiedo alle madri e ai padri di questi ragazzi di comportarsi da adulti educanti e ai tifosi in genere di godersi le partite e di rispettare le persone". Infine, un messaggio chiaro: "Come istituzioni dobbiamo cercare di far emergere il significato dello sport. La speranza è che queste brutte azioni che creano esempi negativi non accadano mai più".

Aldo Di Tommaso