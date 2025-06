Arbitri nel mirino, è allarme. Serve rispetto in ogni campo

Rimini alza la voce contro la violenza nello sport. Ieri mattina, in un’aula consiliare gremita, si è svolta una seduta congiunta della seconda commissione ‘Controllo e garanzia’ e della sesta ‘Turismo – sport – lavoro e pace’, interamente dedicata al tema del fair play nelle società dilettantistiche locali. Un confronto urgente, nato dalla consapevolezza di un fenomeno che ha assunto dimensioni allarmanti: gli arbitri, oggi più che mai, sono bersaglio di insulti, minacce e aggressioni. I numeri lo confermano. Nella stagione in corso, la sezione arbitri di calcio Rimini registra 11 episodi di violenza contro i direttori di gara: 4 aggressioni fisiche, di cui una ai danni di una donna, 4 verbali/morali, tra cui un’altra a una donna, 3 di altra tipologia, con un caso che ha coinvolto un minorenne. Dati che fanno di Rimini la sezione più colpita della Romagna, all’interno di una macro area che conta 32 episodi totali. A livello regionale, l’Emilia-Romagna ha raggiunto 78 casi, mentre in Italia si contano 653 aggressioni, di cui 225 fisiche. Il calcio resta lo sport più investito dal fenomeno, ma non l’unico. Nella pallavolo, secondo i dati di Fipav Romagna uno, la situazione è in peggioramento. Le ammonizioni sono salite da 13 (2023/24) a 19 (2024/25). Le squalifiche sono raddoppiate da 2 a 4 nell’ultimo anno. Le sanzioni al pubblico rappresentano il dato più critico: 11 episodi nella stagione 2024/25 per un totale di 205 euro (contro i 45 euro della stagione precedente), incluse sanzioni per comportamenti aggressivi e invasioni di campo. "Lo sport nasce su valori di rispetto, lealtà e riconoscimento dell’altro – sottolinea l’assessore Michele Lari – ma la cronaca racconta altro. Non possiamo più tollerare questi comportamenti. Dobbiamo ripartire dall’educazione, dalla consapevolezza nei giovani e da impianti sportivi sicuri".

Aldo Di Tommaso