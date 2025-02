Arbitro rinchiuso nello stadio. Liberato dopo ore dal custode

Prigioniero per ore nell’impianto dell’Asd San Lorenzo di viale Bergamo, a Riccione. Questa la disavventura che, in maniera del tutto casuale e non voluta, ha coinvolto un arbitro di calcio, rimasto bloccato nella struttura sportiva fino al tardo pomeriggio del 25 gennaio scorso, dopo che i padroni di casa se n’erano andati chiudendo a chiave il cancello di uscita mentre il direttore di gara era ancora all’interno degli spogliatoi intento a fare la doccia. Non un gesto voluto – questo è bene precisarlo – ma una dimenticanza bella e buona che però è valsa alla società calcistica una multa di 50 euro, inflitta dal giudice sportivo a conclusione degli accertamenti di rito.

L’episodio è avvenuto a conclusione di una gara del campionato under 19 provinciale che quel giorno aveva visto scendere in campo il San Lorenzo contro l’Athletic Poggio, gara poi terminata con un pareggio per 1 a 1. Come di consueto, al triplice fischio dell’arbitro e i giovani calcatori si sono recati nello spogliatoi per fare la doccia e lo stesso ha fatto anche il direttore di gara.

Quando quest’ultimo è uscito per andarsene e fare rientro a casa, si è però trovato da solo all’interno di un impianto ormai completamente deserto. Tutti – giocatori e dirigenti – se n’erano andati lasciandolo lì. Non solo: prima di lasciare il campo sportivo di viale Bergamo, avevano anche chiuso a chiave il cancello, di fatto rendendo praticamente impossibile qualsiasi tentativo di allontanarsi. Il malcapitato, comprensibilmente infuriato ha dovuto attendere quindi l’arrivo del custode dell’impianto per essere finalmente liberato e potersene tornare a casa.

Il tutto è finito in un’annotazione trasmessa alla Federazione riminese. Annotazione che, dopo essere stata esaminata dal giudice sportivo di Rimini, ha fatto scattare una multa – benché minima – nei confronti della società di calcio, che ha rivolto al direttore di gare le più sentite scuse per la disavventura che lo ha visto involontariamente protagonista.