Arboreto Cicchetti La casetta in legno affidata agli scout

La giunta riccionese ha rinnovato la concessione all’Associazione guide e scout cattolici italiani-gruppo Riccione 1, per l’utilizzo del prefabbricato in legno all’interno dell’Arboreto Cicchetti. L’associazione avrà in gestione la casa per quattro anni, periodo ulteriormente rinnovabile per altri quattro. A fronte della concessione, Agesci si impegnerà, a proprie spese, a effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con un massimale posto a 5mila euro. L’associazione dovrà garantire, "la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali dati in concessione".