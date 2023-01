Archeologia, quindici studenti scavano tra i segreti della storia

La storia antica riemerge grazie agli scavi condotti in tempi diversi sul territorio riccionese. Quanto sta accadendo ha attirato l’attenzione del dipartimento Storie Cultura Civiltà dell’università di Bologna e porterà a Riccione una quindicina di studenti universitari provenienti da tutta Italia e diretto dal professore Enrico Cirelli, per approfondire quanto trovato nel terreno.

Si tratta di un vero e proprio laboratorio sugli scavi archeologici riccionesi in corso al Museo del Territorio. Quanto organizzato dal Dipartimento dell’università di Bologna in collaborazione con il Comune di Riccione, sarà un Laboratorio di archeologia e cultura materiale.

"Saremo a Riccione per due settimane intensive a studiare i materiali che vengono da due scavi molto importanti che si sono svolti qui in vari momenti – ha spiegato Cirelli – Ci occuperemo della divisione, classificazione e documentazione di questi reperti ritrovati al Castello degli Agolanti o tomba bianca, nell’area di San Lorenzo e in vari contesti". Le campagne di scavi si sono svolte anche nelle scorse estati, e non sono destinate a fermarsi qui. Infatti l’amministrazione comunale è intenzionata a percorrere questa strada con ulteriori scavi e approfondimenti sulla storie e le testimonianze storiche in questo territorio. "Siamo molto contenti di ospitare questi giovani ricercatori - sottolinea Sandra Villa, assessora alla Cultura -. Due sono le principali motivazioni: studiare e approfondire quello che il sottosuolo della nostra città custodisce e valorizzare il lavoro di questi di giovani archeologi". A ridosso del Natale, il 22 dicembre scorso, aveva inaugurato al Centro della Pesa, ‘Archeologia a Riccione’, un’esposizione fotografica promossa dal Museo del Territorio e dall’Università di Bologna in accordo con la Soprintendenza.