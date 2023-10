Archiviazione per 26 ex dipendenti Carisp

Il gip del tribunale di Forlì Ilaria Rosati ha deciso l’archiviazione per tutte le 26 posizioni per cui la Procura l’aveva chiesta, in relazione all’inchiesta ‘Varano’, uno dei filoni del caso Carisp, Cassa di Risparmio di San Marino. Erano coinvolti ex dirigenti e dipendenti della banca, per ipotesi di riciclaggio, abusivismo bancario e finanziario e associazione a delinquere, reati commessi secondo l’iniziale accusa tra il 2004 e il 2009. Si tratta di un procedimento che impegna i tribunali della Romagna (nato a Forlì, ’traslocato’ a Rimini per poi fare ritorno nuovamente a Forlì) da oltre un decennio. Rimangono dunque attualmente pendenti solo tre posizioni, figure apicali per cui all’epoca vennero emesse misure cautelari. Il pubblico ministero dovrebbe, quindi, rimandare la chiusura delle indagini preliminari a Gilberto Ghiotti, ex presidente della Cassa di Risparmio di San Marino, Luca Simoni, ex direttore dell’istituto bancario, Gianluca Ghini, ex direttore Carifin. L’unico reato che risulta non prescritto, dopo 15 anni, è il riciclaggio.

"Confido che la vicenda si risolva per tutti", dice l’avvocato Guido Magnisi, difensore dell’ex vice direttore dell’istituto di credito sammarinese Vladimiro Renzi e di altri dipendenti coinvolti. "In particolare sono molto soddisfatto per l’archiviazione di Renzi, che ha sofferto 15 anni di pena processuale mentre la sua estraneità appariva fin da subito".

L’inchiesta sul riciclaggio di soldi tra Italia e San Marino, impostato nel 2008 dalla procura di Forlì (pm Fabio Di Vizio) col primo atto d’indagine (la Guardia di Finanza sequestrò un furgone portavalori con 2 milioni e 600mila euro pronti a partire per San Marino), poi deflagrato nel maggio 2009 con cinque arresti (i vertici della Cassa di Risparmio di San Marino) e una trentina di indagati, ha anche avuto un colpo di spugna nel 2021 quando, dopo anni di attesa per il via al processo, si ripartì praticamente da zero. Cancellati, in sostanza, 13 anni tra indagini e ripartenze processuali con le carte che tornarono alla procura di Forlì. Procura che nel mese di marzo scorso aveva chiesto l’archiviazione per 23 dei 27 indagati nell’inchiesta ‘Varano’. Ora, dopo l’archiviazione per 26 posizioni, si procede solo nei confronti degli ex vertici dell’istituto di credito sammarinese.