Arcipelago di suono, musica e laboratori

Si accende da domani a sabato la quarta settimana della rassegna Arcipelago di suono con il duo Impero della Luce, composto da Eeviac e Johann Merrich. Per le scuole secondarie di I e II grado, domani, giovedì e venerdì alla tensostruttura della Darsena si terrà il laboratorio Voci elettriche e suoni invisibili, un viaggio tra paesaggi sonori acustici ed elettromagnetici. Giovedì alle 18 lo stesso laboratorio sarà aperto al pubblico, che potrà portare piccoli oggetti elettrici quotidiani da ascoltare e analizzare nel loro lato elettromagnetico. Venerdì, sempre alle 18 e nello stesso luogo, andrà in scena la prima nazionale di Static Ocean. Sinfonia di suoni nascosti, una performance site specific ad ingresso libero. Per concludere la settimana, da piazza della Balena e dal lungofiume degli Artisti, sabato si svolgeranno quattro turni di passeggiate d’ascolto dalle 10 alle 18 per esplorare le Foreste Elettriche, i suoni elettrici della città. Tutti gli eventi sono gratuiti. La prenotazione ai laboratori per le scuole va effettuata scrivendo a lab@riminibluelab.it. Per l’evento di giovedì e per le passeggiate d’ascolto di sabato, la prenotazione è obbligatoria tramite Eventbrite.

r. b.