Ardigò Martino alla guida del distretto sud: "Case della salute, una svolta per il territorio"

Nel 2026 saranno ultimate le nuove case della comunità per il distretto sanitario della zona sud. Ma oltre ai contenitori c’è anche un’azione necessaria per "aiutare i medici di medicina generale nei loro compiti quotidiani" e una riorganizzazione delle relazioni e delle attività sul territorio per prendersi in carico dei pazienti avendone un quadro completo. Il nuovo direttore del distretto di Riccione dell’Ausl Romagna, Ardigò Martino, arriva con le idee chiare su come riorganizzare per il futuro le attività nel distretto.

Martino è nato a Cosenza cinquant’anni fa. Si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Bologna, con specializzazione in Igiene e Medicina preventiva e master in gestione dei servizi sanitari territoriali. Dal 2012 al 2017 è stato ricercatore all’Università di Bologna, dove si è occupato di formazione e ricerca in Primary health care e di sviluppo di Case della salute. Dal 2018 al 2020 è stato professore titolare alla Universidade Federal de Mato Grosso do Sul–UFMS, in Brasile, occupandosi di attività di formazione, ricerca e servizio in Primary health care, relative principalmente alle popolazioni vulnerabili indigene.

Case della comunità. Quella di Riccione, in via Pavia, è un cantiere a cielo aperto. Sarà terminata tra circa un anno, precisa il direttore del distretto di Rimini, Mirco Tamagnini. Sempre nel 2026 si arriverà alla fine lavori per l’Osco di Cattolica, l’ospedale di comunità, mentre manca molto meno tempo prima di vedere ultimati i lavori alla casa della comunità di Morciano. Per il futuro, sottolinea Tamagnini, è stato avviato l’iter per arrivare a una manifestazione di interesse così da individuare un luogo dove realizzare una casa della comunità per Cattolica e San Giovanni in Marignano. Queste saranno le strutture, mentre il direttore Martino mira anche a una riorganizzazone dell’attività sul territorio.

"Dobbiamo lavorare di più sul territorio. Dobbiamo essere bravi a a rispondere ai bisogni della comunità. E’ una sfida impegnativa che tiene in conto tutti gli enti locali. Le associazioni, il tessuto produttivo, il volontariato fino ai care giver famigliari". Sui medici di famiglia, "dobbiamo pensare che per avere 1.200 pazienti bisogna essere molto bravi. Con 1.500 serve essere dei fenomeni. In questo territorio abbiamo medici che si sono resi disponibili ad arrivare a 1.800 pazienti. A quel punto non esiste più il tempo libero perché ci si dedica solo a questi". L’introduzione di figure quali l’infermiere di comunità è pensata per togliere alcune incombenze ai medici di famiglia, offrendogli più tempo per altre mansioni, sottolinea Martino.

Sul Pronto soccorso accade anche che "ci sia una minima parte dell’utenza, siamo nell’ordine di decimi di punto percentuale, che accede tante volte. In un caso, un paziente si è presentato 289 volte in un anno. E’ servito anche da Caritas e tanti altri enti. Ecco, dovremmo averne un quadro completo per migliorarne la presa in carico".

Andrea Oliva