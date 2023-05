Area artigianale Cna chiede rassicurazioni

L’area artigianale e la sua complessa viabilità, la nuova cittadella della sicurezza, il nuovo centro di raccolta rifiuti e molto altro. Tanti i temi al centro dell’ultimo direttivo di Cna che ha visto la presenza di una rappresentanza della giunta di Cattolica a confronto con gli imprenditori e i dirigenti di Cna Cattolica-San Giovanni in Marignano. "In primo piano durante l’incontro – confermano dall’associazione di categoria – c’è stata l’area artigianale con la richiesta da parte di Cna di rassicurazioni rispetto alla viabilità destinata ad essere appesantita dai nuovi insediamenti produttivi, ma anche dalla nuova caserma dei vigili del fuoco e della nuova stazione ecologica di raccolta rifiuti". Altro tema affrontato è stato quello dei lavori, ai nastri di partenza, per la nuova stazione ferroviaria che vedrà nelle prossime settimane un ulteriore approfondimento, in particolare sullo sviluppo e gli arredi del piazzale esterno, che collega l’area della stazione al centro cittadino. Soddisfatta anche la sindaca Franca Foronchi: "Ogni punto che è stato affrontato in questo incontro avrà sicuramente delle ricadute in termini economici e sociali sulla città. Abbiamo già abbracciato e sviluppato progetti a sostegno dell’imprenditoria locale in stretto raccordo con Cna, penso ad esempio al contributo per le nuove imprese che aprono i battenti sul nostro territorio comunale. In questo senso dal punto di vista infrastrutturale si inseriscono a pieno titolo gli interventi previsti per la stazione ferroviaria e la rimodulazione del sistema viario cittadino".

lu. pi.