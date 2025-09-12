Area camper, luci e ombre. Caccia ai nuovi gestori per attirare più turisti

Nuovo bando di gestione per rilanciare Santarcamper, l’area attrezzata per i camper a Santarcangelo inaugurata nel 2018 in via della Resistenza. In questi 7 anni più ombre che luci: pochi i turisti plen air che si sono fermati nell’area, rispetto alle potenzialità. Inoltre non sono mancati anche problemi di ordine pubblico, a causa delle carovane di nomadi che più volte si sono accampate abusivamente.

L’amministrazione, con il bando per la nuova gestione, spera di far decollare definitivamente l’area. Che è dotata di 17 piazzole distribuite, su una superficie complessiva di 2.110 metri quadrati, con allacci a energia elettrica, acqua potabile, scarico acque nere e grigie, bagni, videosorveglianza e cassa automatica per il pagamento dei servizi. Ci sarà tempo fino al 25 settembre per partecipare e presentare le offerte al Comune. Chi vincerà il bando avrà Santarcamper in concessione per 2 anni, con possibilità di rinnovo di un ulteriore anno (alle stesse condizioni). I nuovi gestori dovranno garantire che l’area camper resti aperta 365 giorni all’anno, occuparsi della pulizia, della manutenzione, della sicurezza. Secondo le stime del Comune, la concessione dell’area vale 135mila euro (45mila all’anno).

Nel bando è previsto un canone d’affitto minimo di 2mila euro all’anno, con la possibilità di rilancio. Chi partecipa dovrà dimostrare di aver fatturato nel settore almeno 45mila euro l’anno tra il 2022 e il 2024.