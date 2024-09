Area camper occupata dai nomadi. Blitz dei vigili per sgomberarli

Di turisti ne sono arrivati tanti a Santarcangelo ieri, per la prima giornata della tradizionale ’fiera degli uccelli’. Alcuni sono venuti in camper, per passare l’intero weekend in città. Ma quando sono arrivati in via della Resistenza, hanno trovato le piazzole della sosta per i camper tutte occupate. Il motivo? Nell’area si erano ’infilate’ anche diverse carovane dei nomadi. Quasi tutte arrivate con roulotte. In teoria sarebbero vietate, ma per accedere all’area camper di via della Resistenza è sufficiente pagare anticipatamente la sosta (l’ingresso è automatizzato) e il gioco è fatto.

Non è la prima volta che accade. Da settimane si vedono spesso i nomadi accampati nell’area attrezzata per camper di via della Resistenza. Pagano, si fermano uno o due giorni, poi ripartono. Ma ieri la cosa è balzata particolarmente all’occhio, con l’arrivo in città di diversi camperisti venuti a Santarcangelo per la fiera di San Michele. Nel pomeriggio gli agenti della polizia locale sono intervenuti in via della Resistenza, per sanzionare i nomadi e allontanarli dall’area. "Di multe ne sono state fatte diverse, in queste ultime settimane – spiegano dal comando di polizia locale – Le sanzioni sono state elevate per l’abbandono di rifiuti e per altre irregolarità". Il fenomeno degli accampamenti abusivi dei nomadi in via della Resistenza è noto già da un po’ di tempo ai gestori dell’area camper, così come al Comune. Per questo sono stati intensificati i controlli e sono stati acquistati, dall’amministrazione, nuovi cartelli per indicare il divieto assoluto di roulotte nell’area camper. "La situazione che si è creata in via della Resistenza non è una bella cartolina per Santarcangelo e per i turisti che arrivano qui. Occorrono più controlli", dice Gabriele Stanchini, consigliere di Alleanza civica.

Nomadi a parte, questa 652esima edizione della fiera di San Michele è partita con il piede giusto. Tanta gente in centro fin dal mattino, buoni affari per i bar e i ristoranti. La festa attira sempre più turisti. Tra ieri e oggi sono oltre 400 quelli che si sono prenotati per le visite guidate alle grotte e al centro storico di Santarcangelo, organizzate dall’ufficio Iat. Oggi secondo e ultimo giorno di fiera, con tanti eventi. Allo Sferisterio (dal mattino) l’esposizione canina. Al parcheggio Cagnacci La fattoria di San Michele con l’esposizione degli animali da fattoria. Oltre 200 gli espositori alla fiera.