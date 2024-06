"Area di sgambamento abbandonata da mesi. L’erba alta attira frotte di zanzare, insetti e rettili"

"L’area di sgambamento di via Savio a Bellaria è completamente abbandonata". I proprietari di cani della zona lamentano un’incuria da mesi. Con l’arrivo del caldo l’erba è cresciuta tantissimo e gli animali non riescono nemmeno ad entrare. "Per ricreare biodiversità bisogna procedere con l’assidua falciatura delle aree _ dicono i cittadini della zona ex parco Acquabell _ Ma a Bellaria Igea Marina c’è solo non curanza e completo abbandono. Non pensiamo solo ai nostri cani che frequentano quelle aree e che non riusciamo più a portare. Ma anche il proliferare di zanzare, insetti e rettili. E’ pericoloso e dannoso anche per le persone tenere zone con un’erba così alta con l’arrivo dell’estate". I residenti hanno sollecitato più volte gli enti adibiti, anche per diventare loro stessi volontari per tagliare l’erba. "Ma ci sono degli iter burocratici e non possiamo fare da soli _ continuano i residenti di via Savio _ Bisogna avere un’assicurazione rilasciata dal Comune, dopo una precisa richiesta del servizio da eseguire. Nessuno può, senza previo accordo, eseguire lavori. Speriamo che tecnici e enti si attivino presto per ripulire l’area sgambamento, accanto a giardini pubblici e bordi strada".