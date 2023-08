Area Fox, lavori al palo Il Comune attacca Coop "Subito il parcheggio"

Il nuovo supermercato e il maxi parcheggio da oltre 330 posti dovranno attendere, ancora per un bel po’. La Coop non riesce a far partire il cantiere di riqualificazione dell’area Fox, per i vari problemi avuti con le ditte a cui erano stati affidati i lavori. Ma almeno quel parcheggio temporaneo (in attesa dei lavori), frutto del ’compromesso’ con Palazzo Garampi quando si è capito che il cantiere non sarebbe partito a breve, lo deve fare. E al più presto: l’accordo col Comune prevede che venga realizzato entro settembre. Invece nessuno operaio si è visto al lavoro in questi mesi: a crescere, anziché i parcheggi, sono stati solo la vegetazione spontanea e l’erba, con arbusti alti fino a due metri.

Una situazione di degrado e abbandono che ha costretto l’amministrazione intervenire di nuovo, visto che è saltato l’incontro (previsto due settimane fa) e nel frattempo sono aumentate le segnalazioni e le proteste per la situazione in cui versa l’area. Il Comune ha inviato a Coop una sorta di diffida, sollecitando l’azienda a rispettare gli impegni presi a maggio scorso e a realizzare il parcheggio temporaneo da 100 posti circa. Nella lettera il Comune ha chiesto anche un aggiornamento sul cantiere vero, quello per il nuovo supermercato e il maxi parcheggio, che serve come il pane in centro vista la carenza di posti auto.

"A maggio – ricorda l’assessore Roberta Frisoni – avevamo condiviso con Coop una serie di impegni, per accompagnare questa fase di sospensione del cantiere e garantire le esigenze di interesse pubblico alla base degli accordi urbanistici firmati tra amministrazione e società. Avevamo ricevuto rassicurazioni da Coop sulla ripresa dei lavori, così come l’impegno a realizzare un centinaio di posti auto in via temporanea entro fine estate". Non si sa se quando il parcheggio sarà pronto, ma proprio ieri sono cominciati i lavori per ripulire l’area e portare via i materiali abbandonati. Che sia finalmente la volta buona?