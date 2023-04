Area giochi per bambini sul lungomare

La "foresta del mare" è stata inaugurata ieri mattina alla presenza del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, degli assessori Roberta Frisoni e Mattia Morolli e diversi alunni delle scuole primarie Griffa e De Amicis. Un’area giochi immersa nel verde, a pochi passi dai giardini Pietro e Marco Arpesella, incentrata sull’inclusività con altalene, scivoli tunnel di arrampicata e sardine illuminate, il tutto ispirato al mondo immaginario delle filastrocche di Rodari. La nuova area giochi è stata pensata per rendere più inclusivo e più accessibile il parco del mare, progettata in modo creativo con soluzioni che rendono l’accesso aperto a tutti. Il tema si integra perfettamente con la natura e la zona alberata che caratterizza il nostro lungomare "con modalità diverse anche grazie a effetti luminosi e sonori che si integrano con l’adiacente fontana ornamentale con i suoi giochi d’acqua a pavimento e i getti colorati dalle luci dinamiche a Led che sono già diventati un’apprezzata attrazione per chi passeggia lungo il nuovo waterfront riminese", spiega l’assessora Roberta Frisoni.

L’importante opera è stata ultimata proprio a ridosso delle festività pasquali "volevamo fare un regalo a tutti i nostri giovani cittadini" commenta il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad "con una nuova area di divertimento che si sposa con tutti gli elementi del paesaggio di Marina centro. Abbiamo voluto valorizzare ancora di più l’area di passeggio, offrendo luoghi di divertimento per bambini e famiglie immersi in una foresta marina che non é solo funzionale, ma anche bella esteticamente". Il progetto infatti si inserisce in un lavoro molto più ampio che il Comune sta portando avanti da diversi mesi, che ha l’obiettivo di arricchire e riqualificare tutto il lungomare riminese.

Marzia Versiglia