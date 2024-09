Area Settebello, un nuovo spazio per la cultura e il tempo libero

A Rimini nasce un nuovo polo culturale e ricreativo: l’Area Settebello, un ambizioso progetto di rigenerazione urbana che punta a trasformare un luogo storico in un distretto creativo di eccellenza. Situata in una posizione strategica nel cuore della città, l’Area Settebello è facilmente raggiungibile da tutte le linee di trasporto pubblico, rendendola un punto di riferimento per la comunità locale. Il progetto, promosso dalla Società Khairos di Rimini, si propone di coinvolgere i cittadini in un’esperienza culturale attiva e partecipativa, migliorando così la qualità della vita e il benessere generale della popolazione. Cinema, teatro, musica, arte e sport si intrecceranno in un’area dinamica e vibrante, dove la socialità e la conoscenza saranno al centro dell’attenzione. Per inaugurare questo spazio rinnovato, l’Area Settebello ospiterà quattro appuntamenti musicali in collaborazione con Rimini Jazz Club, Labor, Cinema Settebello, Cinema Fulgor, Associazione Culturale Cambia-Menti e 3Sound Record. Le serate musicali prenderanno il via domani con il Sam Paglia Trio, che porterà sul palco le sonorità dell’organo Hammond, della chitarra e della batteria. Il 5 settembre sarà la volta dei Black Coffee 5tet, con una serata dedicata al Lindy Hop e al jazz classico. Il 12 settembre vedrà protagonisti Velluto e Variance, due gruppi che spaziano tra l’alternative e l’indie rock. Infine, il 19 settembre, la Lindy Hop Night chiuderà il ciclo di eventi con un coinvolgente dj set. Ogni serata inizierà alle ore 19 con un aperitivo accompagnato da un dj set, seguito dai concerti che avranno inizio alle 21. L’Area Settebello si candida così a diventare un punto di incontro per gli amanti della cultura e della socialità, offrendo un programma ricco e variegato che saprà soddisfare tutti i gusti.