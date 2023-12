"Aree abbandonate e ferrovia, le prossime sfide da affrontare"

"Avvicinarsi alla fine del 2023 significa inaugurare quello che sarà l’ultimo semestre della giunta comunale eletta nel 2019. Un momento che si presta a un bilancio, al doveroso atto di riavvolgere il nastro su un quinquennio ricco di stimoli, sfide, emozioni". È l’inizio del tradizionale saluto di fine anno che il sindaco, con la giunta, ha rivolto a cittadini, associazioni e categorie. Filippo Giorgetti ha parlato delle contingenze difficili del quinquennio, dal Covid ai focolai di guerra.

"Ma è stato proprio in quei momenti che si è rivelata la forza della comunità di Bellaria Igea Marina". Plaudendo anche alla "coesion e sociale". Poi ha parlato del potenziamento della "macchina comunale", e dei "fondi straordinari, per oltre 20 milioni", che la città ha ottenuto "e investito sul territorio" dai fondi Pnrr. Sul turismo il sindaco rivendica l’obiettivo, già avviato, "di alzare l’asticella del nostro posizionamento sul mercato" della vacanza. E parla della città "saldamente in cima a livello provinciale per durata media di permanenza". Sicurezza: "Abbiamo implementato il corpo di polizia locale di oltre dieci unità rispetto a quello ereditato nel 2019 e sostituito un terzo delle telecamere presenti sul territorio con tecnologie più evolute, integrate o in fase di integrazione con altre quaranta telecamere. Ma siamo consapevoli di come preoccupanti fatti legati a marginalità sociali quali il mondo della droga e della prostituzione stiano minando la percezione di sicurezza della nostra società".

Qualità dei servizi a bambini e famiglie, oltre 50 panchine installate in tutta la città, 130 cestini e bidoni oltre quelli sostituiti". Il passaggio al porta a porta nella raccolta rifiuti "ci colloca al primo posto tra le 4 città più popolose della provincia per tasso di differenziata". Poi i "grandi investimenti fatti nella dotazione dei giochi per le aree pubbliche, ampiamente rinnovate con grande attenzione all’inclusività, la nuova sede dell’Avis che sorgerà in prossimità del Parco del Gelso, la vision che si sta concretizzando alla ex Fornace vincitrice di un bando da cinque milioni valutato fra i migliori dieci progetti di rigeneraizone urbana a livello nazionale". Cita realizzazioni e compimenti: casa per anziani a Bordonchio, caffè Alzheimer, sportello digitale anziani, centro famiglie, centro Belli. Cita il milione per lo stadio Nanni, e i 10 per la scuola: "Enormi investimenti non solo sugli edifici". E "il sostegno a negozi e pubblici esercizi", "grandi investimenti per il turismo", e la nuova Dmo per l’analisi dei flussi. Anni pesanti per Covid e post Covid, "eppure Bellaria Igea Marina ha saputo tenere e anche rilanciare. Anzitutto, con performance in termini numerici stabilmente tra le migliori in provincia nel raffronto con il 2019". Infine, il sindaco elenca le criticità da affrontare: "Tema casa, nodo ferrovia, aree in disuso all’ex Fornace e in zona colonie, più altre aree private come colonia Roma, cinema Apollo, piscina Gelso, che devono vedere nuovi stimoli. E il pubblico deve essere motore e non ostacolo".