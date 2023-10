Aree demaniali, 10mila euro dal fronte del porto

Per le aree in concessione di demanio comunale sulla sponda sinistra del portocanale (via Rubicone) l’amministrazione passa all’incasso. "L’importo complessivo dei canoni – si legge in una determina del settore Gestione del territorio – risulta pari a 9.302,78 euro", somma cui vanno aggiunti 200 euro per l’imposta di registrazione e 465 euro per l’imposta regionale. La determina di impegno di spesa è legata ai capitoli di bilancio in corso.

Sempre in tema ’portuale’ un’altra determina, questa volta del dirigente comunale del settore, autorizza la spesa di 30 (trenta) euro per il rilascio di una dichiarazione di costruzione del bragozzo Teresina, di proprietà comunale, affidato dopo avviso pubblico al Circolo Nautico (ieri mattina alato per lavori di manutenzione ordinaria).