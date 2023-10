Aree in fregio, trovato accordo con Maggioli

Fine della guerra legale tra il Comune e la famiglia Maggioli sulle aree fregio vicino al lungomare, nel tratto tra piazzale Fellini e piazzale Kennedy. Non ci sarà bisogno di attendere le sentenze di Cassazione e Consiglio di Stato. Palazzo Garampi e la società Rema (Ricostruzione edilizia marina adriatica), controllata dalla famiglia Maggioli, hanno raggiunto l’accordo per mettere fine a un contenzioso che si trascinava da 20 anni. Rema rinuncerà ad andare avanti con le cause, il Comune di Rimini rinuncia a sua volta a ogni altra pretesa nei confronti della società. La battaglia legale riguardava alcune aree in fregio, inclusi i giardini dove una volta c’era il dehor del ristorante Sangiovesa al mare. Le aree sono andate per usucapione al Comune, che aveva già ottenuto sentenze a favore. Rema rinuncia anche a eventuali richieste di risarcimento danni. Con l’accordo transattivo tra le parti, i procedimenti pendenti in Cassazione e al Consiglio di Stato finiranno definitivamente in un cassetto. E Rema non dovrà versare più nulla al Comune di Rimini.