Aree vietate agli affitti brevi: "Una svolta per le città turistiche"

La proposta del Comune di Bologna per regolamentare gli affitti brevi ha aperto una strada che la Regione Emilia-Romagna è pronta a percorrere e strutturare. A vedere nuove possibilità per incidere sul fenomeno è la consigliera regionale del Pd, Emma Petitti. "Una svolta per Rimini e le città turistiche. Serve una cornice normativa chiara per tutelare il diritto all’abitare e ridurre gli squilibri territoriali". L’iniziativa sostenuta dal sindaco Lepore e dalla vicesindaca Clancy prevede la possibilità per i Comuni di vietare gli affitti brevi in alcune aree urbane, inserendo la norma nei piani urbanistici. Un’azione che ha mosso la Regione, con l’assessore Giovanni Paglia impegnato nel definire nuove regole sugli affitti brevi a uso turistico. L’idea è offrire parametri a livello urbanistico che possano sostenere scelte simili da parte dei singoli Comuni. "È una svolta politica necessaria, un cambiamento di cui Rimini e le città turistiche devono essere protagoniste – precisa Emma Petitti, che è vicesegretaria Pd regionale –. L’obiettivo è creare una cornice normativa chiara che tuteli il diritto all’abitare e riduca gli squilibri nei territori ad alta vocazione turistica".

Al 31 dicembre del 2024, gli appartamenti destinati a questo tipo di offerta e registrati per l’imposta di soggiorno, secondo l’Osservatorio regionale sul turismo, spiega Petitti, erano 1.507, il 91,5% in più rispetto al periodo pre-Covid del 2019. "Questi dati – ricorda la consigliera – dimostrano che anche a Rimini il fenomeno degli affitti brevi ha raggiunto dimensioni strutturali, con impatti significativi sul mercato abitativo e sul diritto all’abitare. Gli affitti brevi, se non regolamentati, rischiano di modificare il tessuto urbano, trasformando le città in luoghi sempre più orientati al turismo e meno alla vita quotidiana dei residenti".