Arena estiva, via agli eventi

Con un brindisi, il sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti e la direttrice artistica del Bellaria Film Festival Daniela Persico inaugureranno, oggi alle 21, la programmazione della nuova arena estiva allestita negli spazi esterni dell’ex colonia Roma di Igea Marina, in viale Pinzon. Si parte con la proiezione del film vincitore del Premio Casa Rossa nella scorsa edizione del Bellaria Film Festival: La timidezza delle chiome di Valentina Bertani. Un film che segue il passaggio dall’adolescenza all’età adulta dei due gemelli omozigoti Joshua e Benjamin Israel, entrambi nati con disabilità intellettiva. Una volta terminati gli studi devono scegliere cosa fare dopo la scuola. Sostenuti dalla loro famiglia, affrontano le loro passioni e desideri. I due fratelli sono inseparabili, ma crescendo capiranno che il loro legame rimarrà indissolubile anche se prese strade diverse. A seguire il dj set di Camilla Perinelli. L’arena estiva all’ex colonia Roma nasce grazie alla concessione dell’aria privata alla start up Approdi, che in collaborazione con il Comune e 4terzi Aps ha ideato la nuova rassegna protagonista dei mesi di luglio e agosto. Per gli ingressi la quota è di 8 euro.

Aldo Di Tommaso