Arenile senza barriere al rush finale

Fine lavori dietro l’angolo: è prevista per il 19 febbraio. Ma per vedere l’opera completata si dovrà aspettare la spianamento delle dune, previsto, come ogni anno, entro la primavera. Quando partirà, sul tratto di arenile libero di fronte a piazzale Boscovich, ’Spiaggia Libera Tutti’, progetto di "spiaggia inclusiva e senza barriere", per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti, compresi quelli con diversi tipi di disabilità (psichiche, sensoriali, motorie), di varie fasce d’età. Per l’estate 2025 l’arenile in zona porto sarà organizzato per spazi "dislocati in modo sequenziale e facilmente individuabili e segnalabili, tutti su pedana". Così come su pedana sorgeranno i nuovi gazebo-ombrelloni, mentre gli ombrelloni degli utenti della spiaggia libera "troveranno collocazione ovunque intorno ai gazebo, in un insieme totalmente inclusivo". Il progetto è suddiviso in due lotti. Il primo, con lavori per 150mila euro finanziato dalla Regione (nell’ambito del programma istituzionale ‘In Emilia-Romagna c’è una vacanza per me’) si è concluso a dicembre. Il secondo stralcio è in corso - 430mila euro a carico del Comune - per 580mila euro totali. Entro primavera si darà il via all’istruttoria pubblica per l’affidamento della gestione del servizio.

I lavori già terminati hanno visto la realizzazione dei tre blocchi bagno-spogliatoio donne, bagno-spogliatoio uomini e deposito, pavimentazione esterna, quattro gazebo suite relax e attività, sette dei 16 gazebo per ombreggio. A dune spianate - leggasi primavera - saranno prolungate le passerelle verso il mare, posizionati altri gazebo, arredi e "ausili per persone con disabilità e sedie mare, il way finding studiato per orientare in modo intuitivo verso il giusto percorso". Col secondo stralcio arriverà il secondo percorso su pedana con altri gazebo-ombrelloni, spazio per relax e attività ludiche, saranno completati accesso alla spiaggia, impianto elettrico, finiture interne ed esterne, con posa di rivestimenti, pavimentazione in pietra e gazebo.